Ливийская национальная армия (ЛНА) не позволит использовать период политического урегулирования для привлечения большего количества оружия и наемников в Ливию, заявил глава ЛНА Халифа Хафтар.

По словам главнокомандующего ЛНА, Ливия «подвергается серьезной угрозе, которую ее настоящему и будущему представляет турецкий колониализм».

"Мы откликнулись на настоятельные требования международного сообщества начать договариваться о политическом урегулировании, но мы не позволим использовать этот период для привлечения большего количества оружия и наемников", — приводит слова Хафтара Sky News Arabia.

Начальник ЛНА по моральной подготовке Халед аль-Махджуб 5 июля в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что ВВС ливийской армии нанесли девять ударов по базе аль-Ватыйя, находящейся недалеко от границы с Тунисом. По его словам, было уничтожено 80% целей, среди которых зенитно-ракетные комплексы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.