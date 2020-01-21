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Хачанов вышел во второй круг Australian Open

09:57 21/01/2020

Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на первом в году турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне, передает «МИР 24».

Как отмечается, 17-я ракетка мира нанес поражение испанцу Марио Вилелье-Мартинесу, который пробился в основную сетку через квалификацию. Матч закончился в четырех сетах – 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3) и продолжался 2 часа 50 минут.

Следующим соперником 23-летнего россиянина станет 76-й номер рейтинга ATP швед Микаэль Имер, который обыграл в трех сетах японца Ясутаку Учияму (6:4, 6:1, 6:2).

Ранее свое выступление на Открытом чемпионате Австралии завершили россиянки Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян.



