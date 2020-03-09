СПОРТ

Хабиб жестко ответил на насмешки Макгрегора (ФОТО)

11:27 09/03/2020

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Twitter. Россиянин не остался в долгу и быстро нашелся с ответом, сообщают «Известия».

Ирландца смутили слова Хабиба на пресс-конференции с его будущим соперником Тони Фергюсоном. Россиянин рассказал о своем опыте уличных боев в Дагестане, усомнившись в аналогичном опыте своего американского соперника.

Heeeelp pic.twitter.com/f9gv9QeF4Y — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 8, 2020

“Street fight” pic.twitter.com/qpetXv90X0 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020

Макгрегор выложил фото Нурмагомедова с «испуганным» лицом – стоп-кадр одного из таких боев. «Уличные бои», – подписал он пост. В ответ Хабиб поделился кадрами своего боя с Макгрегором. На снимке россиянин применяет болевой прием, а Конор как будто кричит «Помогите». После взаимный троллинг спортсменов продолжился.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над Макгрегором. 1 февраля сообщалось о возможном проведении матча-реванша между бойцами осенью 2020 года. Фергюсон и Нурмагомедов сойдутся в октагоне 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. На счету россиянина 28 побед из 28, у американца – 25 из 28.



