Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тренировку одного из самых узнаваемых боксеров в истории Майка Тайсона.

Видео тренировки 53-летнего спортсмена появилось в соцсетях, на кадрах видно, как Тайсон работает на скорость.

«Чётко и мощно», — написал российский боец в комментариях к видео.

Ранее портал Sport Bible опубликовал рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе последних десятилетий. Владимир Кличко в этом рейтинге вошел в категорию «переоценённых» боксёров, а Валуев — попал в категорию «ужасных».