СПОРТ

Хабиб Нурмагомедов назвал Казахстан «второй родиной»

10:18 27/12/2019

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Казахстан является для него «второй Родиной» после России. Соответствующее заявление спортсмен сделал во время турнира Gorilla Fighting Championship, который проходил в Алматы, сообщает Sport.kz.

«У нас как в Дагестане, так и на всем Кавказе Казахстан занимает особое место. Для меня, для нашего народа Казахстан – вторая родина», – подчеркнул Нурмагомедов.

Боец отметил, что «история знает немало случаев», когда жителей Кавказа высылали в Казахстан, и местные жители всегда принимали переселенцев «как своих братьев».

«Мы это помним, знаем и ценим», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов исполнил мечту 11-летнего казахстанца Али Турганбекова. Мальчик родился без обеих ног. Он очень интересуется спортом и хотел встретиться со знаменитым бойцом. Хабиб познакомился с Али, сыграл с ним в футбол и сделал памятный подарок – смартфон.



