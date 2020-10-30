Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ислама.

В социальной сети Instargam Хабиб опубликовал религиозный пост с угрозами в адрес Макрона и картинку, изображающую след от ботинка на лице французского президента.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», — пообещал Нурмагомедов.

После обезглавливания в пригороде Парижа французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства. Президент Франции также заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста на Ближнем Востоке.

https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, же»н и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — добавил боец.