Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» объявил о вспышке коронавирусной инфекции в команде. Как сообщил ТАСС исполнительный директор клуба Александр Филиппенко, заболевание пока выявлено у двух игроков.

«Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно», — сказал Филиппенко.

Накануне об 11 положительных результатах тестов на COVID-19 объявила пресс-служба новосибирской «Сибири», которая вместе с «Амуром», магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» участвовала в предсезонном турнире Мемориал Ромазан с 10 по 14 августа в Магнитогорске.

«Автомобилист» в среду отменил контрольный матч с челябинским «Трактором», которая должна была пройти 20 августа в Екатеринбурге. Причиной отмены встречи названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе.

Ранее массовые случаи заражения COVID-19 также фиксировались в московских ЦСКА и «Спартаке», фарм-клубе столичного «Динамо», в омском «Авангарде», череповецкой «Северстали», а также в ХК «Сочи». По состоянию на 6 августа было известно о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков КХЛ.