Хабаровский «Амур» в следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на возможные перебои с финансированием из-за ареста губернатора края Сергея Фургала.

Сообщается, что команда готовится к старту следующего регулярного чемпионата в плановом режиме.

«Клуб в плановом режиме готовится к началу предсезонного сбора. Игроки уже собрались в Хабаровске, где в ближайшее время начнется углубленное медицинское обследование. Мы спокойно готовимся к новому чемпионату», — говорится в ответе пресс-службы хоккейного клуба на запрос РИА «Новости».

Вечером 9 июля по делу о заказных убийствах был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. После задержания губернатора вывезли в Москву. На следующий день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в его поддержку.

В ряде Telegram-каналов и российских СМИ появилась информация, что «Амур» из-за данных событий, которые якобы повлекут сокращение финансирования, будет вынужден пропустить ближайший сезон КХЛ.

Напомним, весной о выходе из состава КХЛ на сезон-2020/21 объявил дальневосточный «Адмирал». Клуб из Владивостока лишился финансовой поддержки региона из-за коронавируса.

В прошлом сезоне «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции КХЛ и не сумел выйти в плей-офф.