Жительница Хабаровска Олеся Смирнова, бывший муж которой без предупреждения увез за границу их семилетнюю дочь, выиграла суд в США и вернула девочку в Россию, об этом хабаровчанка сообщила в Instagram.

Как сообщает женщина, в августе 2019 года экс-супруг пришел на встречу с ребенком и не вернул ее после прогулки. Позже мать узнала, что он выехал с девочкой в Южную Корею, а потом покинул эту страну. О пропаже дочери были размещены объявления в социальных сетях, в том числе и за рубежом. Позже стало известно, что отец с дочерью находятся в США. Хабаровчанка отправилась в Америку, с помощью адвокатов через суд ей удалось вернуть ребенка. Она также сообщает, что отец позволял себе грубость по отношению к девочке, а на суде заявлял, что все равно заберет ее. В прошедшие выходные Олеся с дочерью Викторией вернулись в Хабаровск, где им устроили праздничную встречу в аэропорту.

«Викуша счастлива! Как же все трогательно, я благодарю вас за такую тёплую и праздничную встречу», — сообщает хабаровчанка на своей странице в Instagram.

Как сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, она уже встречалась со Смирновой и обсудила с ней ряд вопросов. "На данный момент помощь им не требуется, но в случае необходимости они обратятся к нам, и получат всю необходимую поддержку. В ближайшее время девочка пойдет в школу в Хабаровске", — сказала Трегубенко.

По ее словам, у Смирновой есть адвокаты, но некоторые вопросы не относятся к их компетенции, поэтому с этими вопросами поможет аппарат уполномоченного по правам ребенка.

«Сразу после пропажи дочери Смирнова обращалась к нам, но мы на тот момент не могли ей помочь, потому что это международное дело и относится к компетенции Министерства просвещения РФ. Сейчас девочка находится на территории края, и мы сможем оказать им помощь. В том числе при рассмотрении дела в суде, если вторая сторона будет предпринимать какие-то действия», — пояснила Трегубенко.

Видео дня. Коммунальщики в Видном убирали невидимый снег