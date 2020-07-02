Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к укреплению Конвенции о биологическом оружии, которой, по его мнению, недостает института надзора и положений о проверке.

Выступая на заседании СБ ООН, генсек отметил, что пандемия коронавируса выявила риски возможного проведения био-террористических атак. Как полагает генсек, даже готовности человечества может быть недостаточно в случае преднамеренного управления инфекцией или умышленного распространения вируса в нескольких местах одновременно.

«Поэтому, изучая то, как мы можем улучшить наши ответные действия на будущие угрозы от болезней, мы должны уделить серьезное внимание предотвращению преднамеренного использования болезней в качестве оружия», — сказал Гутереш.

Заседание посвящено теме «Поддержание международного мира и безопасности: последствия COVID-19».

Он напомнил, что Конвенция о биологическом оружии содержит норму против использования инфекции в качестве оружия, и в настоящее время ее участниками являются 183 государства.

«Я призываю 14 государств, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это без каких-либо промедлений. Нам также необходимо укрепить Конвенцию, в которой отсутствует институт надзора и нет положений о проверке», — заявил генсек.

По мнению Гутерреша, это надо сделать путем усиления роли Конвенции как форума для обсуждения превентивных мер, мощного потенциала ответных действий и эффективных контрмер.

Как полагает генсек, лучшим средством против биологического оружия является эффективное противодействие болезням естественного происхождения. По его мнению, сильные общественные системы здравоохранения являются не только важным средством против COVID-19, но и эффективным сдерживающим фактором против развития биологического оружия.

«Все эти вопросы должны быть включены в повестку в следующем году на обзорной конференции по Конференции», — указал Гутерреш.

«Учитывая скорость распространения патогенных микроорганизмов в… мире, мы должны сделать так, чтобы все страны обладали устойчивыми и соответствующими возможностями для быстрого и надежного реагирования на любой… глобальный, носящий преднамеренный характер, биологический инцидент», — заявил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.