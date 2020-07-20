Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генсек с глубоким беспокойством следит за напряженностью, сохраняющейся между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности — полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет катастрофой», — сказал Дюжаррик.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.