Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью немецкому изданию Welt назвал дисфункциональными отношения между тремя наиболее важными, по его словам, членами Совета Безопасности ООН — США, Россией и Китаем.

«ООН — это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле — и это неизбежно приводит к разногласиям. Кроме того, многие органы по-прежнему работают так же, как 75 лет назад. Совет безопасности отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны, что может невероятно затруднить разрешение кризисов сегодняшнего дня. Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами — США, Россией, Китаем — в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны», — заявил Гутерреш в интервью, приуроченном к 75-летию подписания устава ООН.

Касательно оценок деятельности Совета ООН по правам человека Гутерреш выразил уверенность в том, что этот орган играет очень важную роль.

«В прошлом году ООН более 7,5 тысячи раз направляла наблюдателей для проверки соблюдения прав человека. Так что мы многое делаем», — сказал Гутерреш, отметив, тем не менее, что необходимо подумать о том, как «улучшить рабочие процессы» в данном правозащитном органе.