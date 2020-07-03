Бывшие звезды «Дома-2» супруги Виктория Романец и Антон Гусев живут в браке уже несколько лет. Ребята обожают путешествия и стараются при каждой удобной возможности открывать для себя новые локации.



На днях Вика опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте пост о том, как она с мужем отдохнула на Алтае. Так, из-за пандемии коронавируса и введению жестких карантинных мер по всему миру Гусев и Романец не смогли выехать из России, поэтому и отправились в Алтайский край.





Ребята показали фотографии со своего отдыха и признались, что остались безумно довольны путешествием. Также Вика сообщила, что намерена повторить поездку на Алтай, прихватив с собой внедорожник – горные дороги не позволяют путешествовать на легковых автомобилях, а самые красивые места Алтайского края расположены вдали от цивилизации и дорог с хорошим асфальтным покрытием.



