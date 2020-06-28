Олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова поделилась в Instagram кадрами с пляжа. Она предстала в черном бикини, причем трусы обнажают весьма многое. «Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике», — написала Ефимова.

Одним из первых в комментариях появился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. И оставил весьма нескромный комментарий. «Булочки сладкие….. но где же ананасы?» — задал вопрос Губерниев. Такое поведение возмутил некоторых подписчиков.

View this post on Instagram Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике😂😅🤪 Всем хорошего дня😜🤙🏼 A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on Jun 27, 2020 at 9:42am PDT

«Ты пьяный что ли?» — спросил один пользователь. «Губерниев , ты бухой реально пишешь комментарии?!» — добавил другой. Кто-то предположил, что Губерниев на самоизоляции совсем деградировал. А кто-то посоветовал ему проверить ананасы у Валуева.

Остальные подписчики высоко оценили фигуру Ефимовой. Некоторые считают ее достойной модели. «Ой, ей-ей, вот это модель отличные формы», — не могли сдержать восхищение подписчики Ефимовой.