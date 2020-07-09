Спортивный комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире Соловьев LIVE предположили, что бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уже нет в живых.

Ранее немецкие эксперты признали факт подделки подписей в документах, являющихся доказательствами по допинговому делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которое обрастает новыми деталями.

Губерниев: «Сейчас это момент истины для очень многих, но мне крайне интересно, а есть ли мальчик… Родченков — где он сейчас? Мы видим, что человек пропал».

Соловьев: «Я думаю, что его просто уже физически нет».

Губерниев: «Я не исключаю такой вариант. Потому что появление человека в маске, похожего на персонажа какого-то блокбастера…»

Соловьев: «Да это чушь!»

Губерниев: «Опять же, история еще и в том, что в свое время он работал у нас. Значит, кто-то доверял и все такое прочее».

Соловьев: «Это тоже большой вопрос к тем, кто доверял, учитывая, что там были уголовные истории в семье и много чего было».

Григорий Родченков — советский и российский химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук. Директор «Антидопингового центра» с 2006 года по 2015 год.

Получил всемирную известность в 2016 году после того, как рассказал о существовании в России государственной допинг-программы. С января 2016 года проживает в США, является информатором WADA и одним из основных фигурантов доклада Макларена. Участвует в федеральной программе США по защите свидетелей.