Болельщики ф/к «Зенит» освистали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, когда тот произносил торжественную речь в ходе церемонии награждения команды как чемпиона Российской премьер-лиги.

Награждение «Зенита» состоялось на «Газпром Арене» после матча 27-го тура РПЛ с «Сочи», окончившегося со счетом 2:1.

После финального свистка Беглов вышел на поле и попытался поздравить петербуржцев с победой, однако его слова было не так просто разобрать: трибуны начали кричать и свистеть. Других спикеров фанаты не пытались прервать.

Выступление Беглова на видео — с 1:26.