Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин объявил о намерении возродить в Перми футбольный клуб «Амкар». На выполнение поставленной задачи он отвел два года.

Махонин сделал это заявление в субботу после подписания соглашения о сотрудничестве региона с Российским футбольным союзом (РФС).

«Соглашение с РФС позволит нам продолжить развитие детского спорта. Для этого будет создана Академия футбола. Помимо этого, каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пермского края.

Махонин также отметил, что пермская «Звезда», которая выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), продолжит существование. Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут спонсироваться из бюджета региона.

Пермский «Амкар» был признан банкротом после сезона-2017/18 и прекратил свое существование летом 2018 года.

До этого команда с 2004 по 2018 год выступала в Российской Премьер-лиге. Высшим достижением пермяков стало четвертое место в 2008 году и выступление в квалификации Лиги Европы УЕФА, где «Амкар» проиграл английскому «Фулхэму». В том же году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил ЦСКА.