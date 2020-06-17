Открытый чемпионат США по теннису состоится в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября — и пройдет за закрытыми дверями. Об этом объявил в Twitter губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

По его словам, Ассоциация тенниса США предпримет все меры предосторожности для игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, организацию дополнительного пространства в раздевалках, а также специальное жилье и транспорт.

«Мы признаем огромную ответственность, связанную с проведением одного из первых глобальных спортивных мероприятий в это непростое время, и мы сделаем это самым безопасным образом, снижая все потенциальные риски», — говорится в релизе организаторов US Open.

Согласно данным, размещенным во вторник на сайте мэрии, в Нью-Йорке с начала пандемии зарегистрировано 207 049 случаев заражения коронавирусом, 17 433 человека умерли.

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить все турниры из-за распространения коронавируса. Локаут продлится минимум до конца июля.

US Open — один из четырех ежегодных турниров серии Большого шлема. В нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Уимблдонский турнир был отменен впервые с 1945 года, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.