Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал телеканал CBS News.

Ранее соответствующий законопроект одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания штата. На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.

«Отныне это закон», — заявил губернатор, подписав документ.

«Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ», — сказал Ривз в телеобращении перед церемонией подписания. Как будет выглядеть новый флаг штата пока неизвестно.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.