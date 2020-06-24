Губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат просит власти объявить чрезвычайное положение в регионе из-за сильного землетрясения, случившегося во вторник.

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой, по разным данным, от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака, где нанесен ущерб ряду зданий. В результате стихийного бедствия погибли пять человек, пострадали более 30.

«Я сделал официальный запрос на объявление чрезвычайного положения в штате Оахака по причине землетрясения, которые мы испытали сегодня, магнитудой 7,5», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По его словам, федеральное правительство обещало штату поддержку в части устранения причиненного стихийным бедствием ущерба.