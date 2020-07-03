Губернатор северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, комментируя прошедшее в России голосование по внесению поправок в конституцию, выразил уверенность, что переговоры с Москвой, «направленные на разрешение территориальной проблемы, продолжатся» на основании итогов саммита лидеров двух стран, и призвал активизировать диалог.

В числе принятых поправок в конституцию есть поправка о защите суверенитета и территориальной целостности РФ. Согласно поправке, «действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются».

«Будучи губернатором префектуры Хоккайдо, административного района, частью которого являются Северные территории (так в Японии называют южные острова Курильской гряды), призываю (правительство Японии) активизировать дипломатические переговоры (с РФ) и взять на себя инициативу», — цитирует агентство Киодо слова политика.

Вместе с этим Судзуки заявил, что он «уверен, что дипломатические переговоры, направленные на разрешение территориального вопроса, продолжатся, основываясь на договоренностях, достигнутых на японо-российском саммите».

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.