Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что работает над увеличением числа военных на территории области.

Ранее главком военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе «Нептун», который способен достать до Севастополя. Позднее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что слова Неижпапы преувеличены, он не располагает всей информацией.

«На посту главы обладминистрации я уделяю особое внимание усилению сил и средств вооруженных сил Украины на территории Херсонской области… Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих вооруженных сил Украины на территории нашей области. Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны — для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил», — заявил Гусев в интервью интернет-изданию «Левый берег», которое опубликовано в понедельник.

Он также сказал, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно «усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины» для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма. По его мнению, наличие границы с Крымом требует усиленного присутствия украинских военнослужащих.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это». Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России «достаточно своей земли, своей территории», заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал «полным абсурдом и бредом». По его словам, история показывает, что Россия — это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.