Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил мощный взрыв в столичном порту с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.

«Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки», — сказал губернатор, чье выступление транслировали все ведущие ливанские телеканалы.

Ранее он сообщил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента Mpravda.com, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники.