Представление разблокировки средств на счетах правительства Венесуэлы заслугой оппозиционного лидера Хуана Гуаидо — циничная попытка заработать очки на страданиях народа, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и его временное правительство вскоре выделят активы в размере 20 миллионов долларов, к которым они получили доступ в США, Панамериканской организации здравоохранения и другим гуманитарным учреждениям.

«На днях появились сообщения о разморозке средств на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы. Эти фонды будут использованы Панамериканской организацией здравоохранения на закупку средств индивидуальной защиты и диагностики, а также их транспортировку в Венесуэлу. Речь идет о сумме в пределах 20 миллионов долларов США», — сказал Зайцев на брифинге в четверг.

Он напомнил, что совокупный объем заблокированных в США венесуэльских средств составляет более 116 миллиардов долларов.

«Обращает на себя внимание и то, что разблокирование средств подается в мейнстримовских СМИ исключительно как заслуга депутата Хуана Гуаидо, учитывая, что он сам приветствовал незаконные санкции и арест венесуэльских средств на зарубежных счетах, рассматриваем его нынешние попытки заработать внутриполитические очки на страданиях венесуэльского народа как по меньшей мере циничные», — подчеркнул дипломат.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.