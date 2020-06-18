Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет, заявил главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» в среду в матче чемпионата Англии разгромил лондонский «Арсенал» — 3:0. Перед началом матча игроки обеих команд встали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

"Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет. Мне стыдно за то, что мы делали с чернокожими людьми по всему миру, а не только в Америке. Мы должны отправить тысячи миллионов сообщений чернокожим людям. Мы должны сделать много вещей, которые мы еще не сделали", — цитирует Гвардиолу агентство Рейтер со ссылкой на Sky Sports.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству. Во многих странах в связи с гибелью Флойда проходят акции движения Black Lives Matter.