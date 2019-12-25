Основатель и совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, пришедший в Кремль для участия во встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями, назвал всё публикующееся о нем в интернете — неправда.

«Все, что там (в интернете. — Ред.) происходит, неправда», — цитирует Гуцериева 25 декабря «РИА Новости». Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о его вызове на допрос.

18 декабря телеканал РЕН ТВ сообщил о следственной проверке, которая прошла в офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Она может быть связана с делом о контрабанде нефти на Украину. По некоторым данным, речь идет о контрабанде около 100 тыс. т нефти и ущербе на 2 млрд рублей.

Телеканал также опубликовал фотографии из домашнего кабинета Гуцериева, где, по предварительным данным, прошли обыски. Следственные действия прошли еще по 14 адресам, в частности в офисе «ФортеИнвест» сына Михаила — Саида Гуцериева — на Новослободской улице в Москве.

Сам Гуцериев в телефонном разговоре с журналистом РЕН ТВ дважды опроверг сообщения об обысках и назвал их провокацией.

11 октября телеканал сообщал о том, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, достиг примерно 1 трлн рублей, или $15 млрд.