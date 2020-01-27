Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства в понедельник, 27 января.

Гудков был назначен на эту должность сроком на три года. Распоряжение было подписано 27 января.

В ноябре 2019 года занимавший на тот момент пост главы кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Дениса Буцаева. Причины увольнения чиновника с поста не раскрывались.

Компания «Российский экологический оператор» была создана указом президента от 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).