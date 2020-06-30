Протоиерея Вячеслава Баскакова из Тверской епархиальной научной библиотеки снова заметили в Москве. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Mash.

Священник в этот раз был в обновках от Louis Vuitton — в шарфе и с портфелем. По данным Telegram-канала у батюшки скоро день рождения.

В течение 2018 года Вячеслав Баскаков публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и других дорогих вещей. После критики в свой адрес он удалил аккаунт в Instagram и извинился за свое поведение в интернете.

Священник признавался, что решил разнообразить свой гардероб после посещения невролога — тот посоветовал ему лечить невралгию не только лекарствами, но и сменой обстановки.