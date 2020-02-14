Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил критику председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Губерниев назвал свои слова гражданской позицией, и отметил, что был удивлен реакции общественности на его заявление.

«Когда мне начинают рассказывают про гений Сталина Расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. А потом собственной кровью ковал эту победу! Героическую», — сказал он.

В декабре прошлого года Губерниев подверг критике поведение советского лидера в начале Великой Отечественной войны, отметив, что Сталин «зассал и никуда не высовывался». После этого депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявили о недопустимости подобных высказываний.

Сталин в первые дни после нападения Германии на СССР находился на «ближней даче» в Кунцево. Согласно воспоминаниям Анастаса Микояна, генсек пребывал в подавленном состоянии, из-за чего не выступил по радио с речью о начале войны. За него это сделал комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. Впервые обращение Сталина к народу прозвучало 3 июля 1941 года.

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