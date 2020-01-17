Российский комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал на тему участившейся критики в свой адрес.

Он с юмором рассказал о том, что думает на этот счет, передает "Чемпионат".

«Как-то много стало критики… Ну, из психоневрологического отделения — дело привычное, но теперь ещё пациенты с тяжёлой алкогольной зависимостью проснулись. Алло, врачи? Вы ещё работаете?» — написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Стоит отметить, что незадолго до этого комментатор сказал, что Сталин струсил в первые дни Великой Отечественной войны, по-видимому, отреагировав на критику со стороны бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина.

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