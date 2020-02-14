Восемь выживших при аварийной посадке вертолета в ЯНАО находятся под наблюдением медиков. Их жизням ничто не угрожает, написал в Instagram губернатор региона Дмитрий Артюхов в пятницу, 14 февраля.

Также глава региона выразил соболезнования семьям двоих погибших в аварии.

Ранее 14 февраля Международный авиационный комитет (МАК) сообщил о начале расследования аварии.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку днем 14 февраля недалеко от поселка Сабетта. На борту было десять человек, двое оказались зажаты в салоне и погибли. Известно, что это — члены экипажа.

По предварительным данным МЧС, причиной жесткой посадки стала снежная буря. Вертолет упал на крышу и сломал лопасти.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Скол», которая специализируется на перевозке рабочих-вахтовиков.

Следственный комитет России назвал три основных версии причин, по которым могла произойти жесткая посадка самолета МИ-8: ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные метеоусловия.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).