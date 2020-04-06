Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что поражен поведением жителей региона во время самоизоляции. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram в понедельник, 6 марта.

Куйвашев опубликовал фотографию, на которой видно много гуляющих людей.

«Посмотрите, так вчера выглядели улицы Екатеринбурга. Прекрасная весенняя погода, тепло и солнечно, многие не удержались и вышли… Я увидел этот пост у фотографа Глеба Клементьева, и если честно, поразился», — написал он.

Он подчеркнул, что власти уже больше двух недель власти «делают все возможное», чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет. Из 44 заболевших уже 22 вылечились и выписаны. Вчера я решил разрешить некоторым сферам бизнеса понемногу возобновлять работу», — написал он.

Тем не менее, у некоторых жителей появляется ложное чувство безопасности, словно «вирус далеко, как минимум в Москве». Однако, подчеркнул Куйвашев, опасность по-прежнему есть, так как в одной из больниц Екатеринбурга четыре пациента находятся в тяжелом состоянии.

«В очередной раз обращаюсь к вам с единственной просьбой: не выходите из дома без крайней необходимости. Кажется, это сделать не так уж сложно, но от этого зависит здоровье наших близких и родных. Думаю, все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице»,— заключил глава региона.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6 343. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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