Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что первую волну коронавирусной инфекции город прошел «по-среднему». Об этом он заявил на заседании городского правительства во вторник, 21 апреля.

Беглов отметил, что сейчас ожидается вторая волна заболеваемости.

«Ситуация очень серьезная, непростая. Мы пока держимся. Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы», — цитирует его «РИА Новости».

Основными проблемами, по мнению Беглова, является подготовка стационаров к приему инфицированных пациентов. Также город испытывает нехватку средств индивидуальной защиты для врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Пока мы справляемся, но уже, как говорится, подходим к красной черте, когда нам просто не хватит соответствующего оборудования. Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — сказал он.

При этом, как отметил губернатор, городские власти полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию.

По данным городского оперштаба, на карантине находятся 4086 человек. Из них 69 —в обсерваторе, 722 — на самоизоляции, 3295 —контактные.

Ранее иммунолог сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге будет достигнут в конце следующей недели.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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