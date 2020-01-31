Взрыв на заводе в Мценске произошел во время монтажа оборудования. Об этом рассказал прибывший на место ЧП губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, взрыв был достаточно сильным, территория предприятия сильно пострадала. Он уточнил, что завод входит в территорию опережающего развития и еще не начало работу, передает ТАСС.

В связи со случившимся на всех предприятиях территории опережающего развития проведут проверку соблюдения техники безопасности.

В приемном отделении Мценской городской больницы сообщили, что троих пострадавших при взрыве отправят в областную больницу. Один из них в состоянии средней тяжести, у него оскольчатый перелом позвоночника.

Ранее 31 января стало известно о пятой жертве взрыва. Из-под завалов на территории цеха извлекли тело женщины. Сообщалось, что все погибшие и пострадавшие — рабочие из Турции.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 31 января во время проведения работ. В результате ЧП в корпусе обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Изначально сообщалось о троих погибших, позже скончался еще один человек.