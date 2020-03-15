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Врачи выявили заражение коронавирусом нового типа у гражданина Венесуэлы, прилетевшего в Подмосковье из Мадрида. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — написал он на своей странице «ВКонтакте».