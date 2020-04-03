Власти Санкт-Петербурга не планируют закрывать город на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в пятницу, 3 апреля.

«Обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которые сейчас существуют», — цитирует его «Интерфакс».

2 апреля Беглов заявил, что в связи с продлением режима нерабочих дней в Санкт-Петербурге продолжаются все введенные ранее меры против коронавируса. Это касается в том числе режима работы городских служб и предприятий, а также запретов и ограничений на передвижения по городу.

В тот же день президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За всё время распространения вируса умерли 34 человека.

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