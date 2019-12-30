Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил новогодние желания трех юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Губернатор 26 декабря принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Желания ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешаны на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве. Беглов снял с елки три шара с новогодними мечтами детей из Петербурга.

«Я, конечно, не Дед Мороз. Но мне захотелось помочь осуществить эти мечты. Я выбрал три записки. Они оказались вашими!», — сказал Беглов на встрече с юными петербуржцами, которых в понедельник пригласили в Смольный.

Артем Торопов получил от губернатора Петербурга набор для творчества, Михаил Дияшин — персональный компьютер, а Ярослав Перминов — сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем, а также гоночный автомобиль в миниатюре. Младшая сестра Ярослава Арина, которая пришла поддержать брата, тоже получила в подарок куклу.

Губернатор также отметил, что подобная акция с исполнением желаний прошла на Манежной площади в центре Петербурга во время открытия Рождественской ярмарки. По его словам, все эти желания уже исполнены.

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