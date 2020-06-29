Два первых грузовых состава пройдут по железнодорожной части Крымского моста. Движение над Керченским проливом откроют поезда, которые выйдут навстречу друг другу 30 июня с материка и полуострова.

В церемонии открытия грузового движения должны принять участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксёнов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новый вид сообщения между Крымом и Кубанью должен способствовать увеличению грузооборота. При этом стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — может понизиться в среднем на 30-50%.

Пассажирские поезда начали курсировать по Крымскому мосту в декабре 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между Керчью и Анапой открыли регулярное пассажирское сообщение 7 марта 2020 года. Время в пути, большая часть которого проходит по Крымскому мосту, составляет два часа, билет стоит 439 рублей. Поезда по маршруту Керчь — Анапа — Керчь курсируют ежедневно утром и вечером. Перевозки осуществляются на рельсовых трёхвагонных автобусах РА-2.