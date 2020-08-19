Украина продолжает нарушать обязательства по соблюдению режима прекращения огня, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, по его словам, работа контактной группы продолжается в дистанционном режиме.

«Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности после принятия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Фиксируются отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. В результате обстрелов ВСУ в Луганской области недавно погиб боец народной милиции», — сказал он.

Он подчеркнул необходимость тщательного расследования по фактам нарушений и наказания виновных лиц.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.