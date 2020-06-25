Есть ощущение, что цель Киева — не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы.

«В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе – закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня», — рассказал Грызлов журналистам.

По его словам, Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений.

«Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, — сохранить санкции против России под любым предлогом», — сказал Грызлов.