Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов, это серьезно тормозит работу контактной группы по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее заседания.

«Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта – это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска», — заявил Грызлов.

По его словам, «путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп». «Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом», — указал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.