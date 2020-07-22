Постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам видеоконференции.

«Обсуждение всех других вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла. Речь идет о постановлении Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, в котором в качестве условий проведения выборов на Донбассе выдвинуты условия, прямо противоречащие минским соглашениям», — сказал он.

В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду сообщили, что Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.

В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что Киев должен официально заявить о приверженности всем положениям минских соглашений. По его словам, без понимания, что Киев считает для себя все положения минских соглашений обязательными к выполнению, «нет смысла обсуждать детали политического, экономического или гуманитарного урегулирования».

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.