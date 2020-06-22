Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.

Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arkhiи и грубо обратился к российскому лидеру.

На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.

Летом прошлого года Габуния в эфире «Рустави-2» обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста. В августе у компании сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.