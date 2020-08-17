Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.

«Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года», — говорится в заявлении.

Агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.

«Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации», — отмечено в заявлении.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.