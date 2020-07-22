Агентство гражданской авиации Грузии в условиях пандемии коронавируса продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, за исключением полетов в Париж, Мюнхен и Ригу, сказано в заявлении ведомства.

«В рамках предотвращения распространения коронавируса… ограничение продлится с 21 июля 2020 года и будет действовать до 31 августа 2020 года», — сказано в заявлении.

Агентство отмечает, что регуляция не коснется трех направлений — на них достигнуто соглашение с авиакомпаниями по выполнению авиарейсов. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предположительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.