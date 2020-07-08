Власти Грузии заявили о готовности начать прямое авиасообщение и открыть в условиях пандемии границы с пятью государствами: Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, гости из этих стран не будут проходить 14-дневный обязательный карантин, заявил представитель премьер-министра Ираклий Чиковани.

По его словам, пока не известно, когда именно возобновится прямое авиасообщение с этими странами, власти ведут переговоры с разными авиакомпаниями. Чиковани отметил, что договоренность есть лишь с авиакомпанией Lufthansa, которая с августа будет осуществлять в Германию два рейса в неделю.

Гостям из пяти стран можно без карантина

«Как известно, 30 июня Евросоюз ввел Грузию в список 15 безопасных стран и выдал рекомендацию об открытии с ними границ. На основании этих рекомендаций правительство вело двусторонние переговоры с точки зрения открытия границ с соответствующими странами-членами ЕС. Примечательно то, что исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом существующих цифр ряд стран ЕС не открыли границы ни для кого», — заявил Чиковани на брифинге.

По его словам, из тех стран, которые без предварительных условий открыли Грузии границы, Тбилиси «так же без условий открывает границу для пяти государств: это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония».

«Визитеры из этих стран могут осуществить все виды визитов в Грузию только путем прямого авиасообщения. Перед пересечением границы они должны заполнить электронную анкету, в которой должны предоставить информацию о своей истории путешествий за последние 14 дней. В анкете также должно быть отмечено, где именно намерен останавливаться гость… Если во время термоскрининга в аэропорту у прибывшего зафиксируют температуру выше 37 градусов, ему будет проведен ПЦР-тест на коронавирус», — добавил Чиковани.

Тестирование или карантин пройдут так же те, кто за последние 14 дней находился на территории страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Что касается гостей из остальных государств ЕС, которые ввели Грузию в список «зеленых стран», они смогут осуществить визит с условием 14-дневного карантина.

Представитель премьера отметил, что на данном этапе границы для Грузии не открывают Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Норвегия, Мальта, Китай, Швейцария, Чехия и Венгрия. Следовательно, граждане этих стран не смогут приехать в Грузию. Что касается Италии, Кипра и Словении, эти страны выразили готовность открыть границы для Грузии, но при условии, что грузинские туристы пройдут двухнедельный карантин.

Деловые поездки

Что касается деловых визитов, то такие поездки в Грузию осуществляются без помех, если предварительно уведомить дипломатов путем электронного заявления. Бизнесмены по прибытию должны проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые 72 часа на собственные средства или пройти 14-дневный карантин.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер-министр Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.

Ранее Совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.