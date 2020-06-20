Группа российских врачей, пожелавших оказать Армении помощь в борьбе с коронавирусом, отправится из Москвы в Ереван в воскресенье специальным рейсом Red Wings, сообщили в субботу в армянском посольстве в РФ.

«Сообщаем, что 21 июня в 18.00 из аэропорта «Домодедово» намечен специальный рейс авиакомпании Red Wings Москва — Ереван. В Армению отправится первая группа российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

Ранее глава армянского минздрава Арсен Торосян сообщил, что около 50 врачей из России пожелали помочь Армении, они приедут и проработают на месте несколько недель.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на субботу, выявлены 19 708 случаев заражения, 8854 пациента вылечились, 332 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.

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