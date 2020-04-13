В Москве оштрафовали 22 человека за нарушение режима самоизоляции, размер штрафа для каждого составил 15 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице на расстоянии более 100 м (к примеру, на расстоянии 500 м, 14 км и т.д.) от места фактического проживания без необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами», — приводит ее слова «Интерфакс».

Солопова также отметила, что эти жители Москвы игнорировали разъяснения полицейских о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Решения об административных наказаниях были вынесены Хорошевским, Солнцевским и Троицким районными судами Москвы.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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