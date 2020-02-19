Медики ждут результатов анализов на вирусные инфекции, взятых у пятнадцати человек, приехавших в Хабаровск из Москвы.

Все они направлялись на работу, у них есть трудовые визы, рассказала главный инфекционист Минздрава по ДФО Анна Кузнецова. Под наблюдением им предстоит пробыть две недели, сейчас граждане Китая находятся в спецпункте на базе спортивного центра «Юность» в селе Некрасовка под Хабаровском. Кузнецова уточнила, что случаев инфицирования коронавирусом нового типа в крае пока зарегистрировано не было, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в провинции Хубэй в Китае достигло 1921 человека. От пневмонии нового типа выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14352 в мире.

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