Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции России обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок, заявил в понедельник, 3 февраля, один из сопредседателей Андрей Клишас.

«В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции», — приводит его слова «РИА Новости».

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Внести изменения в Основной закон страны предложил Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.